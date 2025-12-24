L’Atelier des Artiste Couple sans frontières

2 Rue des Écoles Saint-Mexant Corrèze

2026-01-15

2026-01-17

2026-01-15

Le mariage parfait entre origines diffCependant, il y a un petit twist il est Belge, elle est Chinoise, et ils se débrouillent avec tout ça en France.

Dans ce monde où les frontières divisent, l’amour peut tout conquérir, y compris les quiproquos culturels les plus drôles.

Venez découvrir une histoire de couple pas comme les autres à la fois tendre et hilarant qui se moque des stéréotypes, partage des aventures absurdes, et prouve que l’amour transcende les barrières géographiques, linguistiques et comiques ! .

2 Rue des Écoles Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

