L’atelier des artistes Ado un jour A dos toujours 2 Rue des écoles Saint-Mexant

L’atelier des artistes Ado un jour A dos toujours 2 Rue des écoles Saint-Mexant jeudi 16 octobre 2025.

L’atelier des artistes Ado un jour A dos toujours

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-16

Et dire qu’ils ne savent pas ce qu’ils seront adultes alors que nous croyons savoir ce que nous avons été adolescents ! Chloé est une adolescente qui, selon elle et comme tous les ados, a le droit de vivre sa vie. Selon ses parents et comme pour tous les parents, elle leur en fait voir de toutes les couleurs et perturbe le bon fonctionnement de la maison.

Comment survivre à cette tornade mutuelle ? Chloé, en apparence, a plus de méthode… Comment baratiner Maman ? Comment escroquer Papa ? Comment les culpabiliser tous les deux… Et, pour tous les trois, quid de l’école, du shopping, des premiers amours, de l’argent de poche, des toilettes, des mamies, du scooter, du premier baiser… L’ado est connectée h24, le père est démissionnaire, la mère épuisée… Les parents sauront-ils dompter cette bête déchaînée ? Chloé connaît-elle réellement les limites de ses parents ? .

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 60 79

English : L’atelier des artistes Ado un jour A dos toujours

German : L’atelier des artistes Ado un jour A dos toujours

Italiano :

Espanol : L’atelier des artistes Ado un jour A dos toujours

L’événement L’atelier des artistes Ado un jour A dos toujours Saint-Mexant a été mis à jour le 2025-10-06 par Corrèze Tourisme