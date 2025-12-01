l’atelier des artistes La nouvelle comédie des Glandeurs Nature 2 rue des écoles Saint-Mexant

2 rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-13

2025-12-11

La dernière comédie rythmée et décalée des Glandeurs Nature !

Chacun de nous sait ce qu’il faisait le 12 juillet 1998, le jour où la France est devenue championne du monde. Ce soir-là, dans un petit théâtre de quartier doit se jouer une adaptation du Dom Juan de Molière. En coulisse, Néné, devenu comédien, fait le pari qu’il n’y aura personne et il se prépare à regarder le Match du siècle en compagnie de Bichoko, devenu régisseur dans le même théâtre. Les deux Glandeurs Nature ont installé une petite télé dans les loges et tout ce qu’il faut pour l’apéro. Apparemment, tout va bien pour nos deux compères, sauf que la directrice du théâtre fait le pari inverse pour elle, la seule superstar qu’elle respecte, c’est Molière et elle a décidé de maintenir la représentation coûte que coûte au nom de tous ceux qui, comme elle, détestent le foot. .

2 rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 60 79

