L’atelier des artistes L’Amour c’est mieux à trois, 2 Rue des écoles Saint-Mexant

L’atelier des artistes L’Amour c’est mieux à trois

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-29

1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 raisons de rester célibataire.

Selfies, mojito et grasse mat, leur vie de célibataire est parfaite. Ils se rencontrent et font la pire erreur de leur vie un gosse ! La nuit ils dansaient la salsa, maintenant ils rêvent de dormir. Le jour ils jouaient à Candy Crush, maintenant ils regardent Gulli. Entre crise de couple, combats de biberons, les conseils d’une belle soeur grande gueule et d’un bobo je sais tout.

Venez découvrir que l’amour c’est mieux à trois, la comédie dans l’air du temps qui vous fera oublier vos gosses et vous donnera (quand même) l’envie d’en faire. .

English : L’atelier des artistes L’Amour c’est mieux à trois

