L’atelier des artistes Les vilaines 2 Rue des écoles Saint-Mexant

L’atelier des artistes Les vilaines

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-23

1 rencontre improbable, 1 soirée ingérable, 2 femmes incasables, 1 dénouement inattendu !

Pamela, beauté manipulatrice et vénale, n’en est pas à sa première arnaque. Elle connaît très bien les hommes et sait parler aux femmes… du moins le croit-elle !

En débarquant chez Josette, elle pensait faire comme d’habitude mettre en confiance sa proie, devenir son amie et lui soutirer ses économies !

Mais il faut se méfier des apparences car sous ses airs de vieille fille en cdi prête à tout pour trouver l’amour, Josette cache un terrible secret.

Entre mensonges, copinage intéressé et confidences intimes, cette nuit, les vilaines sont de sortie et tous les coups sont permis ! .

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 60 79

