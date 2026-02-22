L’atelier des artistes Les vilaines 2 Rue des écoles Saint-Mexant
1 rencontre improbable, 1 soirée ingérable, 2 femmes incasables, 1 dénouement inattendu !
Pamela, beauté manipulatrice et vénale, n’en est pas à sa première arnaque. Elle connaît très bien les hommes et sait parler aux femmes… du moins le croit-elle !
En débarquant chez Josette, elle pensait faire comme d’habitude mettre en confiance sa proie, devenir son amie et lui soutirer ses économies !
Mais il faut se méfier des apparences car sous ses airs de vieille fille en cdi prête à tout pour trouver l’amour, Josette cache un terrible secret.
Entre mensonges, copinage intéressé et confidences intimes, cette nuit, les vilaines sont de sortie et tous les coups sont permis ! .
2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 60 79
