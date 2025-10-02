L’Atelier des artistes Love coach 2 Rue des écoles Saint-Mexant

L’Atelier des artistes Love coach 2 Rue des écoles Saint-Mexant jeudi 2 octobre 2025.

L’Atelier des artistes Love coach

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-02

Yanis et Tessa sont mariés depuis 7 ans, ont deux enfants, une chienne et une tortue. Ils vont chaque année en vacances à la même plage… Bref, ils ronronnent ! Ils font donc appel à Nathan, fraichement élu Coach de l’amour .

Au travers de bilans d’incompétences, de tests savoureusement décalés, et d’hypnose indienne, vous serez les témoins privilégiés de séances hilarantes et plongerez dans les coulisses de la vie, du rire, de l’émotion, mais aussi de la mauvaise foi et des règlements de comptes… .

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 60 79

English : L’Atelier des artistes Love coach

German : L’Atelier des artistes Love coach

Italiano :

Espanol : L’Atelier des artistes Love coach

L’événement L’Atelier des artistes Love coach Saint-Mexant a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze