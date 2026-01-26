L’Atelier des artistes SOS d’une lobido en détresse 2 Rue des écoles Saint-Mexant

L’Atelier des artistes SOS d’une lobido en détresse

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-12

Max est un fonctionnaire en déprime. Sa femme Sophie est bien décidée à reprendre les choses en main !

A 18h Max est en pyjama et gratte du Jean Ferrat à la guitare.

Traverserait-il une légère période de déprime ? Sa femme Sophie est prête à tout pour l’aider.

Psychothérapie, gingembre, reconversion et discussions sont au menu.

Cela suffira -t-il pour redonner à Max l’envie d’avoir envie ? .

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 60 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Atelier des artistes SOS d’une lobido en détresse

L’événement L’Atelier des artistes SOS d’une lobido en détresse Saint-Mexant a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze