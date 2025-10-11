L’atelier des arts Salle polyvalente Le Tholy
L’atelier des arts Salle polyvalente Le Tholy samedi 11 octobre 2025.
L’atelier des arts
Salle polyvalente 2 Route du Petit Paradis Le Tholy Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
Vente, expositions et ateliers.Tout public
0 .
Salle polyvalente 2 Route du Petit Paradis Le Tholy 88530 Vosges Grand Est enviedesouffle@gmail.com
English :
Sales, exhibitions and workshops.
German :
Verkauf, Ausstellungen und Workshops.
Italiano :
Vendite, mostre e workshop.
Espanol :
Ventas, exposiciones y talleres.
L’événement L’atelier des arts Le Tholy a été mis à jour le 2025-10-03 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES