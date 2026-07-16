L’atelier des créations magiques HARRY POTTER, Médiathèque Andre Werpin, La Garde-Freinet

Informations pratiques

L’atelier des créations magiques HARRY POTTER Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Andre Werpin Var

Atelier limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Explorez l’univers captivant d’Harry Potter et vivez une expérience remplie de magie.

– Confectionnez votre propre baguette magique inspirée de l’univers d’Harry Potter

– Réalisez des marque-pages aux couleurs de cet univers enchanteur

– Pliez une cocotte en papier sur le thème d’Harry Potter

– Et, si le timing le permet, terminez l’atelier avec un origami du légendaire choixpeau magique

Médiathèque Andre Werpin 83680 LA GARDE FREINET La Garde-Freinet 83680 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0677655755 http://garde-freinet-pom.c3rb.org [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@lagardefreinet.fr »}] La médiathèque André Werpin propose au public divers ateliers, expositions. Elle participe au prix des lecteurs du Var, La nuit de la lecture et cette année elle participe à Biblis en folie 2026​. Parking Pontevès GRATUIT à proximité

Biblis en folie 2026

©CA