L’Atelier des Empreintes l’Atelier des Empreintes Antibes

Entrée libre

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

L’Atelier des Empreintes se compose de deux espaces ateliers/galerie, situés l’un au rez-de-chaussée dans une cave voûtée avec des pierres sèches apparentes datant probablement du Moyen Age. L’autre à l’étage. Y sont mises en « lumières » de nombreuses oeuvres originales et uniques : sculptures, panneaux en verre et en céramique émaillée d’inspiration végétale et contemporaine, des panneaux en faux marbre et bois patine, métaux et bois dorés à la feuille, peintures décoratives et trompe l’œil.

Un dialogue surprenant et harmonieux entre arts classique et contemporain.

Roge Irmani et Laurent Hissier assureront les visites guidées du lieu et expliqueront les différentes techniques utilisées.

