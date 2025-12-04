L’ATELIER DES ENFANTS DE PINSAGUEL’ART MÉDIATHÈQUE SALOU CASAÏS Pinsaguel
MÉDIATHÈQUE SALOU CASAÏS 1 Rue du Ruisseau Pinsaguel Haute-Garonne
Début : 2026-02-20
fin : 2026-03-18
2026-02-20
Les petits artistes exposeront leurs premières œuvres réalisées depuis la reprise de septembre.
Venez nombreux ! .
MÉDIATHÈQUE SALOU CASAÏS 1 Rue du Ruisseau Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie pinsaguelart31@gmail.com
English :
The little artists will be exhibiting their first works created since the start of the new season in September.
