L’Atelier des enfants Place Gudin Ouroux-en-Morvan

L’Atelier des enfants

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-15 10:45:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

L’Atelier des enfants un atelier pour apprendre à raconter les histoires et libérer l’imaginaire et la parole.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Par l’association du Mouton Zébré. .

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Ouroux-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 30 24 10 lemoutonzebre@poussedeterre.fr

