L’atelier des explorateurs par Anaïs, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
L’atelier des explorateurs par Anaïs, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux mercredi 8 avril 2026.
L’atelier des explorateurs par Anaïs Mercredi 8 avril, 10h15 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T10:15:00+02:00 – 2026-04-08T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-08T10:15:00+02:00 – 2026-04-08T11:00:00+02:00
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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@lesracontinesdanais
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