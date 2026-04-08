L’atelier des explorateurs par Anaïs, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

L’atelier des explorateurs par Anaïs Mercredi 8 avril, 10h15 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T10:15:00+02:00 – 2026-04-08T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T10:15:00+02:00 – 2026-04-08T11:00:00+02:00

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Atelier sensoriel pour découvrir les petites bêtes Vacances d’avril 2026

@lesracontinesdanais