L’atelier des liens Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville

L’atelier des liens
Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
Pour la Saint-Valentin, l’amour se scelle face à l’infini ?
À l’occasion de la Saint-Valentin, l’Hôtel Mercure de Granville accueille, dans son salon avec vue mer, une créatrice de bijoux permanents pour une expérience aussi symbolique qu’inoubliable.
Face à l’horizon, bercés par le rythme des vagues, laissez un geste délicat unir vos liens un bijou fin, soudé sur la peau, pensé pour durer — comme l’amour, l’amitié ou les connexions qui comptent vraiment.
Un moment hors du temps, à vivre en couple, entre ami·es ou pour soi, dans un cadre exceptionnel où la mer devient témoin de votre lien.
Réservation fortement recommandée
Réservations via Instagram @l_atelier_des_liens_
Parce que certains liens méritent d’être créés là où tout commence face à l’océan .
Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 h6644@accor.com
