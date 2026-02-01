L’atelier des liens Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville

L’atelier des liens

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Pour la Saint-Valentin, l’amour se scelle face à l’infini ?

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’Hôtel Mercure de Granville accueille, dans son salon avec vue mer, une créatrice de bijoux permanents pour une expérience aussi symbolique qu’inoubliable.

Face à l’horizon, bercés par le rythme des vagues, laissez un geste délicat unir vos liens un bijou fin, soudé sur la peau, pensé pour durer — comme l’amour, l’amitié ou les connexions qui comptent vraiment.

Un moment hors du temps, à vivre en couple, entre ami·es ou pour soi, dans un cadre exceptionnel où la mer devient témoin de votre lien.

Réservation fortement recommandée

Réservations via Instagram @l_atelier_des_liens_

Parce que certains liens méritent d’être créés là où tout commence face à l’océan .

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 h6644@accor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’atelier des liens Granville a été mis à jour le 2026-01-29 par OTGTM BIT Granville