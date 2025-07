Van Gogh, l’expérience immersive à Paris L’Atelier des Lumières Paris

Plongez dans l’œuvre de Van Gogh

Cet été, l’Atelier des Lumières vous invite à une redécouverte immersive de l’univers du célèbre peintre Vincent van Gogh. Grâce à des projections monumentales et une bande-son revisitée, explorez les grandes étapes de sa vie artistique, de ses débuts aux œuvres majeures comme La Nuit étoilée, Les Tournesols ou encore ses célèbres autoportraits. Chaque tableau prend vie autour de vous, révélant la puissance expressive de son geste et la profondeur émotionnelle de sa palette.

Une immersion sensorielle inédite



L’expérience immersive « Van Gogh » revient dans une édition enrichie, avec de nouvelles animations et une scénographie réinventée. Une immersion sensorielle complète dans l’univers de Van Gogh, orchestrée par des couleurs encore plus vibrantes et des compositions musicales envoûtantes. Accessible à tous que vous soyez néophytes ou connaisseurs de l’artiste, cette expérience se veut intime et universelle, offrant une nouvelle perspective de son oeuvre.

Un lieu unique pour un artiste hors normes

Installé dans une ancienne fonderie du 11e arrondissement de Paris, l’Atelier des Lumières est le premier centre immersif de la région parisienne. Avec ses volumes impressionnants, ses murs bruts et son atmosphère industrielle, le lieu offre un écrin saisissant aux œuvres de Van Gogh. Grâce à une technologie de pointe – projections à 360° et vidéos en très haute définition – l’expérience transforme la peinture en espace, et le regard en émotion.

Du lundi 07 juillet 2025 au samedi 30 août 2025 :

lundi, mercredi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

payant

De 11 à 18 euros.

Tout public.

Date(s) : Plongez au coeur des toiles de Vincent Van Gogh, génie ignoré de son vivant, qui a bouleversé la peinture. Des Tournesols à La Nuit Étoilée en passant par ses célèbres autoportraits, (re)découvrez les oeuvres iconiques du peintre sous un nouvel angle à l'Atelier des Lumières.

L’Atelier des Lumières 38, rue Saint Maur 75011 Paris