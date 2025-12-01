L’atelier des lutins à Bruay-sur-l’Escaut Beuvrages

L’atelier des lutins à Bruay-sur-l’Escaut

place des Farineau Beuvrages Nord

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Dimanche 21/12, 10h-18h à la salle polyvalente. 5€/table (max 3). Réservé aux particuliers/assos. Infos et inscription avant 20/11 à apmb@bruaysurescaut.fr

place des Farineau Beuvrages 59192 Nord Hauts-de-France

English :

Sunday 21/12, 10am-6pm at the multi-purpose hall. 5/table (max 3). Reserved for individuals/assos. Info and registration before 20/11 at apmb@bruaysurescaut.fr

German :

Sonntag, 21.12., 10-18 Uhr in der Mehrzweckhalle. 5?/Tisch (max. 3). Nur für Privatpersonen/Assos. Infos und Anmeldung bis zum 20.11. an apmb@bruaysurescaut.fr

Italiano :

Domenica 21/12, ore 10-18 presso la Salle Polyvalente. 5/tavolo (max 3). Riservato a singoli/associazioni. Informazioni e iscrizioni entro il 20/11 a apmb@bruaysurescaut.fr

Espanol :

Domingo 21/12, de 10.00 a 18.00 h en la Sala Polivalente. 5/mesa (máx. 3). Reservado a particulares/assos. Información e inscripciones antes del 20/11 en apmb@bruaysurescaut.fr

