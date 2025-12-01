L’atelier des lutins Ottmarsheim

L’atelier des lutins

rue des Acacias Ottmarsheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Ven: Crée ta carte de Noël

Sam: Réalise une lanterne photophore sur le thème du feu

Dim: Crée un masque de dragon ou un dragon souffleur

rue des Acacias Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 patrimoine@ottmarsheim.fr

English :

Fri: Create your Christmas card

Sat: Make a fire-themed photophore lantern

Sun: Create a dragon mask or dragon blower

