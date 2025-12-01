L’atelier des lutins Ottmarsheim
L’atelier des lutins
rue des Acacias Ottmarsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Ven: Crée ta carte de Noël
Sam: Réalise une lanterne photophore sur le thème du feu
Dim: Crée un masque de dragon ou un dragon souffleur
rue des Acacias Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 patrimoine@ottmarsheim.fr
English :
Fri: Create your Christmas card
Sat: Make a fire-themed photophore lantern
Sun: Create a dragon mask or dragon blower
