L’ATELIER DES REVES Rivesaltes

L’ATELIER DES REVES Rivesaltes samedi 28 mars 2026.

L’ATELIER DES REVES

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le nouveau spectacle jeune public de la Compagnie Tadam

.

7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

The new show for young audiences by Compagnie Tadam

German :

Das neue Stück für junges Publikum der Compagnie Tadam

Italiano :

Il nuovo spettacolo per il pubblico giovane della Compagnie Tadam

Espanol :

El nuevo espectáculo para público joven de la Compagnie Tadam

L’événement L’ATELIER DES REVES Rivesaltes a été mis à jour le 2025-09-12 par BIT DE RIVESALTES