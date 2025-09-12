L’ATELIER DES REVES Rivesaltes
L’ATELIER DES REVES Rivesaltes samedi 28 mars 2026.
L’ATELIER DES REVES
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le nouveau spectacle jeune public de la Compagnie Tadam
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
The new show for young audiences by Compagnie Tadam
German :
Das neue Stück für junges Publikum der Compagnie Tadam
Italiano :
Il nuovo spettacolo per il pubblico giovane della Compagnie Tadam
Espanol :
El nuevo espectáculo para público joven de la Compagnie Tadam
