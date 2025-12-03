l’Atelier des savoir-faire Démonstrations de tournage sur bois Atelier des Savoir-Faire Ravilloles

l’Atelier des savoir-faire Démonstrations de tournage sur bois

Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura

Début : 2025-12-03 13:30:00

fin : 2025-12-03 18:00:00

2025-12-03 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-27

L’Atelier des savoir-faire Démonstrations de tournage sur bois

Pour la période de Noël, la visite du musée de l’Atelier des savoir-faire inclut une démonstration de tournage sur bois.

Les mercredis de 13h30 à 18h00 avec Lilou Voisine

Les samedis de 14h00 à 17h00 avec Luc Bouquet

Voyez comme le tourneur dégrossit, affûte, taille, évide, polit le bois et comment sous ses doigts un simple morceau de bois se transforme en un objet unique. Captivant ! Vous pourrez échanger avec le tourneur, poser vos questions sur la technique ou découvrir plus largement les métiers du bois.

Un moment privilégié pour découvrir le geste précis de l’artisan et voir naître un objet sous vos yeux. .

Atelier des Savoir-Faire 1 Grand’Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06

