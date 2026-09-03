L’Atelier des Songes Le Mac Orlan Brest

Informations pratiques

Brest

L’Atelier des Songes

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 19:00:00

fin : 2026-12-04 20:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Au coeur de l’espace scénique un cube monumental, de 2.50m de côté. Dissimulé dans la pénombre, il se dévoile progressivement, comme un interprète. C’est un cadre mobile, instable, parfois habitat, parfois obstacle, dans lequel les corps évoluent. Les danseurs passent tour à tour d’artistes à techniciens visibles, en mouvement ou immobile, brouillant sans cesse les lignes.

A la croisée de la danse, du cirque et de la magie, dans une scénographie polymorphe, ce spectacle interroge les gestes de l’artisan, l’artiste dans son atelier, tiraillé entre inspiration et exécution.

Informations pratiques :

Durée 1h.

Tout public à partir de 6 ans.

Réservation recommandée. .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 55 90

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English :

L’événement L’Atelier des Songes Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue