L’atelier des vacances Place Alexandre Godart Châlons-en-Champagne jeudi 19 février 2026.

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19 2026-02-26

Tout public
Pendant les vacances, après la découverte de l’exposition Panache !, les enfants à partir de 6 ans réalisent une création manuelle.

Réservation indispensable.   .

Place Alexandre Godart Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 53 

