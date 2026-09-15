Informations pratiques

Troyes

L’atelier d’Oleg : imprime tes briques de constructions.

Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:30:00

fin : 2026-10-24 16:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Et si les briques de construction servaient à autre chose qu’à bâtir ?

Pendant cet atelier, les enfants vont les transformer en tampons originaux pour imaginer leurs propres motifs, jouer avec les formes et créer une illustration pleine de couleurs et de fantaisie.

Petit à petit, carrés, ronds et arcs prennent vie sur le papier pour donner naissance à une carte postale unique, entre pixel art et gravure.



Une activité créative, ludique et un peu surprenante pour laisser parler son imagination… et repartir fier de sa création !



À partir de 6 ans, proposé par Maëlo Illustration. .

Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70 contact@troyeslachampagne.com

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English :

L’événement L’atelier d’Oleg : imprime tes briques de constructions. Troyes a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne