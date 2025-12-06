L’atelier: Doublage de bruitage sur films en super8

Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Pour la première fois, retrouvez l’équipe du Sans Réserve au marché de Noël de Périgueux le weekend du 6 et 7 décembre, de 10h à 19h, avec la K7 à roulettes !

Notre médiatrice culturelle, Juliette, proposera des ateliers (gratuits) de bruitages sur films Super 8 à destination de toute la famille (à partir de 5 ans). L’occasion de découvrir le fonctionnement des bobines Super8 mais également l’art du bruitage !

Nous serons installés à côté du carrousel, entre la place Bugeaud et le boulevard Michel Montaigne guettez notre belle caravane K7 à roulettes ! .

Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

English : L’atelier: Doublage de bruitage sur films en super8

L’événement L’atelier: Doublage de bruitage sur films en super8 Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux