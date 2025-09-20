L’Atelier du calligraphe Archives municipales Argenteuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Aux Archives municpales, venez découvrir l’atelier d’un calligraphe : vous pourrez fabriquer une encre végétale dite gallo-métallique, utilisée dès le Moyen-Age. Et pratiquez l’art de la belle pume.

Archives municipales 12-14 boulevard Léon Feix, Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134236805 https://www.argenteuil.fr/fr/les-archives Archives municipales d’Argenteuil Accès via le 38 rue Albert Robida

Atelier calligraphe

©Archivesmunicipalesd’Argenteuil