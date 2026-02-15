L’atelier du facteur d’orgue Saint-Civran

L’atelier du facteur d’orgue

Rue des Bouviers Saint-Civran Indre

Début : Lundi 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-20 11:30:00

2026-04-20

Découvrez l’atelier du facteur d’orgue et les étapes de fabrication de cet instrument

Thibault Legatelois est originaire de Chartres, l’orgue de la cathédrale va être le déclencheur de sa passion pour ce métier mais il y a aussi M. Chevron, installé autrefois sur St-Civran qui va l’épauler dans cette spécialité de menuiserie. L’orgue, instrument en bois, est aussi composé de peau de mouton pour les soufflets, de plomb et d’étain pour les flûtes, d’os et d’ébène pour les touches du clavier… C’est ce mélange des matières qui plaît à Thibaud. Il apprécie aussi la variété du métier entretiens avec des accordages, restauration, fabrication et parfois du sauvetage comme à la cathédrale Notre Dame de Paris… .

Rue des Bouviers Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

English :

Discover the organbuilder’s workshop and the steps involved in making this instrument

