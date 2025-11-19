L’ATELIER DU JOUET – THEATRE LA PERGOLA Bordeaux

L’ATELIER DU JOUET Début : 2025-12-20 à 10:30. Tarif : – euros.

3 dates exceptionnelles à Bordeaux, juste avant Noël !Nous avons tous rêvé de découvrir ce lieu extraordinaire…Désormais, les enfants auront l’occasion unique d’y participer ! Sur scène, ils pourront manipuler les outils du Père Noël, réparer une machine fantastique et s’assurer que Noël ait bien lieu.Un spectacle interactif et théâtral où les enfants deviennent de véritables acteurs de l’histoire. Certains repartiront même avec de vrais cadeaux (bonbons, Playmobil…).Un moment magique mêlant humour, grandes illusions et contes de Noël, pour émerveiller petits et grands !Après le succès national de L’Enfant Magicien (nominé Meilleur spectacle magique de l’année 2026), François et Clémence signent un nouveau spectacle de Noël reprenant les codes de L’Enfant Magicien : un show ultra participatif, accessible dès 3 ans !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LA PERGOLA RUE FERNAND CAZERES 33200 Bordeaux 33