L’atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent Espace des Mondes Polaires Prémanon

L’atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent Espace des Mondes Polaires Prémanon mardi 28 octobre 2025.

L’atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 16:00:00

fin : 2025-10-28 17:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Toi aussi tu comptes combien de dodos il reste avant Noël ? Pour patienter, fabrique dès maintenant ton calendrier de l’avent « polaire ». Il cachera dans certaines cases des idées d’éco-gestes pour la protection de la planète !

Enfant à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte. Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant). Tarif 5€.

Informations et réservation 03 39 50 80 20 ou contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

English : L’atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent

German : L’atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent

Italiano :

Espanol :

L’événement L’atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent Prémanon a été mis à jour le 2025-09-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)