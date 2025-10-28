L’atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent Espace des Mondes Polaires Prémanon
L’atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Début : 2025-10-28 16:00:00
fin : 2025-10-28 17:30:00
2025-10-28
Toi aussi tu comptes combien de dodos il reste avant Noël ? Pour patienter, fabrique dès maintenant ton calendrier de l’avent « polaire ». Il cachera dans certaines cases des idées d’éco-gestes pour la protection de la planète !
Enfant à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte. Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant). Tarif 5€.
Informations et réservation 03 39 50 80 20 ou contact@espacedesmondespolaires.org .
contact@espacedesmondespolaires.org
