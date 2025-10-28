L’Atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent Espace des mondes polaires, piste de roller Prémanon

L’Atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent Espace des mondes polaires, piste de roller Prémanon mardi 28 octobre 2025.

L’Atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 16:00:00

fin : 2025-10-28 17:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Toi aussi, tu comptes combien de dodos il reste avant Noël ? Pour patienter, fabrique dès maintenant ton calendrier de l’avent « polaire » qui cachera dans certaines cases des idées d’écogestes pour la protection de la planète !

Enfant à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte.

Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant). Tarif 5€ .

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent Prémanon a été mis à jour le 2025-09-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses