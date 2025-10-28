L’Atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent Espace des mondes polaires, piste de roller Prémanon
L’Atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent Espace des mondes polaires, piste de roller Prémanon mardi 28 octobre 2025.
L’Atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent
Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 16:00:00
fin : 2025-10-28 17:30:00
Date(s) :
2025-10-28
Toi aussi, tu comptes combien de dodos il reste avant Noël ? Pour patienter, fabrique dès maintenant ton calendrier de l’avent « polaire » qui cachera dans certaines cases des idées d’écogestes pour la protection de la planète !
Enfant à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte.
Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant). Tarif 5€ .
Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’Atelier du mardi Eco-calendrier de l’Avent Prémanon a été mis à jour le 2025-09-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses