L’Atelier du mardi Pop’Up animaux polaires Espace des mondes polaires, piste de roller Prémanon

L’Atelier du mardi Pop’Up animaux polaires

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif de base

Début : 2025-10-21 16:00:00

fin : 2025-10-21 17:30:00

2025-10-21

Viens créer des animaux polaires en pop-up ! Découpe, plie, colorie les modèles d’animaux ou dessine les tiens. En les assemblant, tu pourras repartir avec ton petit livre animé !

Enfant à partir de 4 ans, accompagné d’un adulte.

Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant). Tarif 5€ .

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

