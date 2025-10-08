L’atelier du mercredi | À la manière de… Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

L’atelier du mercredi | À la manière de… Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris mercredi 8 octobre 2025.

PROGRAMME

– Mercredi 8 octobre à 14h30 | À la manière d’Esmaili Sohi à partir de 5 ans, sur inscription

Comme dans le livre « Des feuilles très très chouettes » de Mortéza-Esmaîli Sohi publié aux éditions Grandir, les enfants assembleront, colleront des feuilles d’automne pour les transformer en animaux. – Mercredi 26 novembre à 14h30 | À la manière d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, à partir de 5 ans, sur inscription

À partir du livre « Oh mon chapeau », des formes géométriques colorées, quelques traits de crayon et de l’inventivité, c’est un atelier toute en rebondissements qui vous attend ! Durée : 1 heure 30

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse

Un mercredi par mois, nous t’invitons à un atelier créatif à la manière d’un illustrateur ou d’une technique d’illustration.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/