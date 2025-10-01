L’atelier du mercredi avec la Taupe Mobile Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

L’atelier du mercredi avec la Taupe Mobile Muséum d’Histoire Naturelle Nantes mercredi 1 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-01 14:15 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit Gratuit En famille, Jeune Public

Tous les mercredis après-midi du mois d’octobre, le Muséum accueille des partenaires qui font partie de son histoire dans sa relation avec le public.Coup d’envoi le 1er octobre avec Le Professeur Taupe et ses explorations scientifiques dans le jardin du Muséum.Avec la Taupe Mobile, le public de tous les âges est invité à réaliser un inventaire de la faune et de la flore au travers de missions scientifiques, sensorielles et artistiques.Gratuit

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr