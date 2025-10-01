L’atelier du mercredi avec la Taupe Mobile Muséum d’histoire Naturelle Nantes

L’atelier du mercredi avec la Taupe Mobile Muséum d’histoire Naturelle Nantes mercredi 1 octobre 2025.

L’atelier du mercredi avec la Taupe Mobile Mercredi 1 octobre, 14h15 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T14:15:00 – 2025-10-01T16:30:00

Fin : 2025-10-01T14:15:00 – 2025-10-01T16:30:00

Tous les mercredis après-midi du mois d’octobre, le Muséum accueille des partenaires qui font partie de son histoire dans sa relation avec le public.

Coup d’envoi le 1er octobre avec Le Professeur Taupe et ses explorations scientifiques dans le jardin du Muséum.

Avec la Taupe Mobile, le public de tous les âges est invité à réaliser un inventaire de la faune et de la flore au travers de missions scientifiques, sensorielles et artistiques.

Gratuit

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le Professeur Taupe et ses explorations scientifiques taupe mobile museum

Muséum de la métropole de Nantes