L’atelier du mercredi : Les Raconteurs de Sciences Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

L’atelier du mercredi : Les Raconteurs de Sciences Muséum d’Histoire Naturelle Nantes mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 14:15 – 16:15

Gratuit : oui Gratuit hors coût d’entrée au Muséum et sans inscription. Gratuit hors coût d’entrée au Muséum et sans inscription. En famille

Tous les mercredis après-midi du mois d’octobre, le Muséum accueille des partenaires qui font partie de son histoire dans sa relation avec le public.Le mercredi 15 octobre à partir de 14h15 Les Raconteurs de Sciences animeront un atelier sur l’intelligence dans les océans.À travers vidéos, objets, discussions et jeux, les petits et les grands pourront découvrir que la nature n’a pas attendu les robots pour inventer des formes d’intelligence remarquables. Face à ce trésor d’intelligence qu’exprime la biodiversité de nos océans, l’humain ne devrait-il pas faire preuve d’humilité et le protéger comme patrimoine de nos générations à venir.Gratuit hors coût d’entrée au Muséum et sans inscription.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr