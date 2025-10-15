L’atelier du mercredi : Les Raconteurs de Sciences Muséum d’histoire Naturelle Nantes

L’atelier du mercredi : Les Raconteurs de Sciences Muséum d’histoire Naturelle Nantes mercredi 15 octobre 2025.

L’atelier du mercredi : Les Raconteurs de Sciences Mercredi 15 octobre, 14h15 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Début : 2025-10-15T14:15:00 – 2025-10-15T16:15:00

Tous les mercredis après-midi du mois d’octobre, le Muséum accueille des partenaires qui font partie de son histoire dans sa relation avec le public.

Le mercredi 15 octobre à partir de 14h15 Les Raconteurs de Sciences animeront un atelier sur l’intelligence dans les océans.

À travers vidéos, objets, discussions et jeux, les petits et les grands pourront découvrir que la nature n’a pas attendu les robots pour inventer des formes d’intelligence remarquables. Face à ce trésor d’intelligence qu’exprime la biodiversité de nos océans, l’humain ne devrait-il pas faire preuve d’humilité et le protéger comme patrimoine de nos générations à venir.

Gratuit hors coût d’entrée au Muséum et sans inscription.

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Raconteurs de Sciences