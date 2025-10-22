L’atelier du mercredi : Nantes LSF Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 14:15 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit hors coût d’entrée au Muséum et sans inscription Gratuit hors coût d’entrée au Muséum et sans inscription En famille

Tous les mercredis après-midi du mois d’octobre, le Muséum accueille des partenaires qui font partie de son histoire dans sa relation avec le public.Le mercredi 22 octobre de 14h15 à 16h30 c’est l’association Nantes LSF qui proposera une initiation à la Langue des Signes Française en galerie de zoologie à destination des visiteurs en autonomie.Alternant 15 minutes d’animation et 15 minutes de off, Lila Bensebaa, guide sourde et Aurélie Le Picard, interprète Fr/LSF, proposeront aux visiteurs de s’approprier les signes suivants : éléphant, poisson lune, tortue, canard, perroquet, héron cendré, aigle, guépard, lion… Des signes simples, d’autres plus complexes. Gratuit hors coût d’entrée au Muséum et sans inscription/réservation.Animation pour tous les âges à destination d’un public entendant.Départ toutes les 30 minutes

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr