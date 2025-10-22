L’atelier du mercredi : Nantes LSF Muséum d’histoire Naturelle Nantes
L’atelier du mercredi : Nantes LSF Mercredi 22 octobre, 14h15 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique
Gratuit hors coût d’entrée au Muséum et sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-22T14:15:00 – 2025-10-22T16:30:00
Tous les mercredis après-midi du mois d’octobre, le Muséum accueille des partenaires qui font partie de son histoire dans sa relation avec le public.
Le mercredi 22 octobre de 14h15 à 16h30 c’est l’association Nantes LSF qui proposera une initiation à la Langue des Signes Française en galerie de zoologie à destination des visiteurs en autonomie.
Alternant 15 minutes d’animation et 15 minutes de off, Lila Bensebaa, guide sourde et Aurélie Le Picard, interprète Fr/LSF, proposeront aux visiteurs de s’approprier les signes suivants : éléphant, poisson lune, tortue, canard, perroquet, héron cendré, aigle, guépard, lion… Des signes simples, d’autres plus complexes.
- Animation pour tous les âges à destination d’un public entendant.
- Départ toutes les 30 minutes
Un atelier ludique pour apprendre les animaux en langue des signes française langue des signes française LSF
