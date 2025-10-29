L’atelier du mercredi : Tangram et origami Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 14:15 – 17:00

Gratuit hors coût d'entrée au Muséum et sans inscription/réservation. Tout public

De 14h15 à 15h15, Aurélie proposera aux visiteurs de participer à un atelier tangram sur les animaux.A 15h30 et jusqu’à 17h, Jonathan animera une session d’origami face à la fresque participative des 150 ans du Muséum.Rendez-vous tout l’après-midi dans la salle derrière la galerie de Zoologie.Gratuit hors coût d’entrée au Muséum et sans inscription/réservation.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/enfants.html#ateliersenfants