L’atelier du mercredi : Tangram et origami Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Gratuit hors coût d’entrée au Muséum.

De 14h15 à 15h15, Aurélie proposera aux visiteurs de participer à un atelier tangram sur les animaux.

A 15h30 et jusqu’à 17h, Jonathan animera une session d’origami face à la fresque participative des 150 ans du Muséum.

Rendez-vous tout l’après-midi dans la salle derrière la galerie de Zoologie.

Gratuit hors coût d’entrée au Muséum et sans inscription/réservation.

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

