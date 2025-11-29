L’atelier du Père Noël 21e édition Lucgarier

L’atelier du Père Noël 21e édition

Salle des Fêtes Lucgarier Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

14h ateliers créatifs, stands KDO, jeux en bois, maquillages, ateliers cirque.

16h30 spectacle cirque théâtre Essorage .

18h spectacle théâtre Le jugement dernier du cochon .

Tout au long de la journée, exposition photos Etre anges , buvette (jus de pomme chaud aux épices de Noël, chocolat espagnol, crêpes… .

Salle des Fêtes Lucgarier 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine perquepas64@gmail.com

