L’atelier du Père Noël 21e édition Lucgarier samedi 29 novembre 2025.
Salle des Fêtes Lucgarier Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
14h ateliers créatifs, stands KDO, jeux en bois, maquillages, ateliers cirque.
16h30 spectacle cirque théâtre Essorage .
18h spectacle théâtre Le jugement dernier du cochon .
Tout au long de la journée, exposition photos Etre anges , buvette (jus de pomme chaud aux épices de Noël, chocolat espagnol, crêpes… .
Salle des Fêtes Lucgarier 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine perquepas64@gmail.com
