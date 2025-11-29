Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L'atelier du Père Noël 21e édition

L'atelier du Père Noël 21e édition

L’atelier du Père Noël 21e édition Lucgarier samedi 29 novembre 2025.

L’atelier du Père Noël 21e édition

Salle des Fêtes Lucgarier Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 2025-11-29
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

14h ateliers créatifs, stands KDO, jeux en bois, maquillages, ateliers cirque.
16h30 spectacle cirque théâtre Essorage .
18h spectacle théâtre Le jugement dernier du cochon .
Tout au long de la journée, exposition photos Etre anges , buvette (jus de pomme chaud aux épices de Noël, chocolat espagnol, crêpes…   .

Salle des Fêtes Lucgarier 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   perquepas64@gmail.com

