« L'Atelier du Père Noël » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d'Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch mercredi 17 décembre 2025.

Mercredi 17 décembre 2025.

De 10h30 à 12h.

Atelier créatif « L’Atelier du Père Noël » par l’équipe de la Bibliothèque.

Des réalisations créatives de Noël Magie et imagination au rendez-vous !

Embarquez dans l’univers enchanté de Noël et rejoignez notre atelier ! Décorations scintillantes, cartes de vœux, création de marque-pages… Ces ateliers vous plongeront dans l’esprit magique des fêtes de fin d’année.

Séance destinée aux enfants âgés de 6 à 10 ans Entrée gratuite sur réservation auprès de l’équipe de la Bibliothèque.

Durée 1 heure 30. .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

English :

Creative workshop « L’Atelier du Père Noël » by the Library team.

German :

Kreativ-Workshop « Die Werkstatt des Weihnachtsmanns » vom Bibliotheksteam.

Italiano :

Laboratorio creativo « L’officina di Babbo Natale » a cura del team della Biblioteca.

Espanol :

Taller creativo « Taller de Papá Noel » a cargo del equipo de la Biblioteca.

L’événement « L’Atelier du Père Noël » Allauch a été mis à jour le 2025-09-04 par Maison du Tourisme d’Allauch