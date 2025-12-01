« L’Atelier du Père Noël » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
Mercredi 17 décembre 2025.
De 10h30 à 12h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d'Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
Atelier créatif « L’Atelier du Père Noël » par l’équipe de la Bibliothèque.
Des réalisations créatives de Noël Magie et imagination au rendez-vous !
Embarquez dans l’univers enchanté de Noël et rejoignez notre atelier ! Décorations scintillantes, cartes de vœux, création de marque-pages… Ces ateliers vous plongeront dans l’esprit magique des fêtes de fin d’année.
Séance destinée aux enfants âgés de 6 à 10 ans Entrée gratuite sur réservation auprès de l’équipe de la Bibliothèque.
Durée 1 heure 30. .
Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com
English :
Creative workshop « L’Atelier du Père Noël » by the Library team.
German :
Kreativ-Workshop « Die Werkstatt des Weihnachtsmanns » vom Bibliotheksteam.
Italiano :
Laboratorio creativo « L’officina di Babbo Natale » a cura del team della Biblioteca.
Espanol :
Taller creativo « Taller de Papá Noel » a cargo del equipo de la Biblioteca.
