L’atelier du Père Noël Pierrefonds

L’atelier du Père Noël

1 Deflube Pierrefonds Oise

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 13:30:00

fin : 2025-12-13 15:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Lors de cet atelier, tu auras l’occasion de rédiger ta lettre au Père Noël dis-lui ce que tu aimerais trouver sous le sapin et pense à ajouter ton adresse postale pour qu’il ne se perde pas entre deux cheminées !

Et puisque le Père Noël aime faire des surprises, il passera en avance pour récupérer les lettres en personne.

Un moment unique que tu pourras immortaliser grâce à une jolie photo prise à ses côtés. Elle te servira ensuite à créer ta ̈ , un souvenir unique que tu décoreras à ton goût avant de l’accrocher fièrement dans ton sapin. Paillettes, couleurs, magie… laisse libre cours à ton imagination !

Et comme un atelier de Noël se doit d’être doux et chaleureux, nous terminerons ensemble autour d’un goûter gourmand, accompagné d’un délicieux chocolat chaud !

Réservation en ligne https://www.billetweb.fr/latelier-du-pere-noel1

1 Deflube Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 10 16 01 79 margaux.tellier.eveo@gmail.com

English :

During this workshop, you?ll have the opportunity to write your letter to Santa Claus: tell him what you?d like to find under the tree? and don?t forget to add your postal address so he doesn?t get lost between two chimneys!

And because Santa loves surprises, he’ll come early to collect letters in person…?

You’ll be able to immortalize this unique moment by taking a lovely photo with him. You can then use it to create your own ?????? ?????? ?????, a unique souvenir that you can decorate to your heart’s content before hanging it proudly on your Christmas tree. Glitter, color, magic? let your imagination run wild!

? And as a Christmas workshop should be warm and cosy, we’ll finish off with a gourmet snack, accompanied by delicious hot chocolate!

Book online ? https://www.billetweb.fr/latelier-du-pere-noel1

German :

In diesem Workshop hast du die Gelegenheit, einen Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben: Sag ihm, was du gerne unter dem Baum finden würdest ? und denk daran, deine Postadresse hinzuzufügen, damit er sich nicht zwischen zwei Schornsteinen verirrt!

Und da der Weihnachtsmann gerne für Überraschungen sorgt, kommt er vorzeitig vorbei, um die Briefe persönlich abzuholen. ?

Diesen einzigartigen Moment kannst du mit einem schönen Foto festhalten, das du an seiner Seite machst. Mit diesem Foto kannst du dann deine ?????? ?????? ????? gestalten, ein einzigartiges Andenken, das du nach deinem Geschmack dekorieren und dann stolz an deinen Baum hängen kannst. Glitzer, Farben, Magie… Lass deiner Fantasie freien Lauf!

? Und da ein Weihnachtsworkshop süß und gemütlich sein sollte, werden wir zum Abschluss gemeinsam einen leckeren Snack mit einer köstlichen heißen Schokolade zu uns nehmen!

Online-Reservierung: https://www.billetweb.fr/latelier-du-pere-noel1

Italiano :

Durante questo laboratorio, avrete la possibilità di scrivere la vostra lettera a Babbo Natale: ditegli cosa vorreste trovare sotto l’albero e non dimenticate di aggiungere il vostro indirizzo postale per evitare che si perda tra due camini!

E poiché Babbo Natale ama le sorprese, verrà a ritirare le lettere di persona?

Un momento unico che potrete immortalare scattando una bella foto con lui. Potrete poi usarla per creare il vostro ??????? ?????, un souvenir unico che potrete decorare a vostro piacimento prima di appenderlo con orgoglio al vostro albero di Natale. Brillantini, colori, magia: date sfogo alla vostra immaginazione!

? E poiché un laboratorio natalizio deve essere caldo e accogliente, concluderemo insieme con una gustosa merenda e una deliziosa cioccolata calda!

Prenota online su https://www.billetweb.fr/latelier-du-pere-noel1

Espanol :

Durante este taller, tendrás la oportunidad de escribir tu carta a Papá Noel: cuéntale qué te gustaría encontrar bajo el árbol… ¡y no olvides añadir tu dirección postal para que no se pierda entre dos chimeneas!

Y como a Papá Noel le encantan las sorpresas, vendrá antes para recoger las cartas en persona?

Un momento único que podrás inmortalizar haciéndote una bonita foto con él. Con ella podrás crear tu propio ??????? ?????, un recuerdo único que podrás decorar a tu gusto antes de colgarlo con orgullo en tu árbol de Navidad. Purpurina, color, magia… ¡deja volar tu imaginación!

? Y como un taller navideño tiene que ser cálido y acogedor, ¡terminaremos todos juntos con una rica merienda y un delicioso chocolate caliente!

Reserva online en https://www.billetweb.fr/latelier-du-pere-noel1

L’événement L’atelier du Père Noël Pierrefonds a été mis à jour le 2025-11-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme