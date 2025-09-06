L’Atelier du petit ânier Les ânes des Hauts du Perche Longny les Villages

L’Atelier du petit ânier Les ânes des Hauts du Perche Longny les Villages samedi 6 septembre 2025.

L’Atelier du petit ânier

Les ânes des Hauts du Perche 4 La Béchardière Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27

L’association Les Ânes des Hauts du Perche vous propose des ateliers récréatifs pour se familiariser avec l’univers de l’âne.

Les samedis matins en période scolaire et tous les jours pendant les vacances scolaires.

Pour les enfants de 5 à 12 ans, par groupe de 5 enfants maximum. Sur réservation. .

Les ânes des Hauts du Perche 4 La Béchardière Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 61 74 47 37 lesanes.duperche@gmail.com

English : L’Atelier du petit ânier

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Atelier du petit ânier Longny les Villages a été mis à jour le 2025-05-31 par Office de Touisme des Hauts du Perche