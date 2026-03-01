L’Atelier du petit ânier Les ânes des Hauts du Perche Longny les Villages

L’Atelier du petit ânier

Les ânes des Hauts du Perche 4 La Béchardière Longny les Villages Orne

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

2026-03-07 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18

Les Ânes des Hauts du Perche proposent des samedis récréatifs pour se familiariser avec l’univers de l’âne.

Tous les jours durant les vacances scolaires sauf le mercredi.

Pour les enfants de 5 à 12 ans, par groupe de 5 enfants maximum. Sur réservations. Tarif 20€

Les ânes des Hauts du Perche 4 La Béchardière Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 61 74 47 37 lesanes.duperche@gmail.com

