L’atelier du petit écolier au Mémorial de Falaise

12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:30:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-25

Les 11, 18 et 25 mars, joue les écoliers d’autrefois au Mémorial de Falaise ! Le temps d’un après-midi, découvre comment se déroulait une journée d’école pendant la guerre. Ce sera ensuite à ton tour ensuite de passer derrière le pupitre.

Les 11, 18 et 25 mars, joue les écoliers d’autrefois au Mémorial de Falaise !

Les années de guerre transforment profondément le quotidien des Français. Pourtant, malgré les restrictions et les difficultés, l’école continue de rythmer la vie des enfants.

Le temps d’un après-midi, découvre comment se déroulait une journée d’école pendant la guerre quelles matières étaient enseignées ? À quoi ressemblait la classe ? Quelles différences — et quelles ressemblances — avec l’école d’aujourd’hui ?

Puis, à ton tour de passer derrière le pupitre ! Apprends à écrire à la plume — le plein et le délié n’auront bientôt plus de secrets pour toi… attention toutefois aux taches d’encre !

Et pour se divertir comme à l’époque, teste ton adresse avec les osselets et le bilboquet, essaie les découpages de la Libération, le jeu de l’oie d’antan… et peut-être même quelques jeux en extérieur si le temps le permet !

Informations pratiques

Les mercredis 11, 18 et 25 mars, de 14h30 à 16h au Mémorial de Falaise

Animation gratuite

Dès 4 ans (présence d’un adulte accompagnant obligatoire)

Nombre de places limité

Réservation obligatoire au 02 31 20 02 97, au 02 31 90 17 26 ou à info@memorial-falaise.fr. .

12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

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English : L’atelier du petit écolier au Mémorial de Falaise

On 11, 18 and 25 March, play the schoolchildren of yesteryear at the Falaise Memorial! Spend an afternoon finding out what a school day was like during the war. Then it’s your turn behind the desk.

L’événement L’atelier du petit écolier au Mémorial de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Falaise Suisse Normande