L’atelier du petit écolier au Mémorial de Falaise Falaise
L’atelier du petit écolier au Mémorial de Falaise Falaise mercredi 18 mars 2026.
L’atelier du petit écolier au Mémorial de Falaise
12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 14:30:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
Date(s) :
2026-03-18 2026-03-25
Les 11, 18 et 25 mars, joue les écoliers d’autrefois au Mémorial de Falaise ! Le temps d’un après-midi, découvre comment se déroulait une journée d’école pendant la guerre. Ce sera ensuite à ton tour ensuite de passer derrière le pupitre.
Les 11, 18 et 25 mars, joue les écoliers d’autrefois au Mémorial de Falaise !
Les années de guerre transforment profondément le quotidien des Français. Pourtant, malgré les restrictions et les difficultés, l’école continue de rythmer la vie des enfants.
Le temps d’un après-midi, découvre comment se déroulait une journée d’école pendant la guerre quelles matières étaient enseignées ? À quoi ressemblait la classe ? Quelles différences — et quelles ressemblances — avec l’école d’aujourd’hui ?
Puis, à ton tour de passer derrière le pupitre ! Apprends à écrire à la plume — le plein et le délié n’auront bientôt plus de secrets pour toi… attention toutefois aux taches d’encre !
Et pour se divertir comme à l’époque, teste ton adresse avec les osselets et le bilboquet, essaie les découpages de la Libération, le jeu de l’oie d’antan… et peut-être même quelques jeux en extérieur si le temps le permet !
Informations pratiques
Les mercredis 11, 18 et 25 mars, de 14h30 à 16h au Mémorial de Falaise
Animation gratuite
Dès 4 ans (présence d’un adulte accompagnant obligatoire)
Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 02 31 20 02 97, au 02 31 90 17 26 ou à info@memorial-falaise.fr. .
12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr
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English : L’atelier du petit écolier au Mémorial de Falaise
On 11, 18 and 25 March, play the schoolchildren of yesteryear at the Falaise Memorial! Spend an afternoon finding out what a school day was like during the war. Then it’s your turn behind the desk.
L’événement L’atelier du petit écolier au Mémorial de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Falaise Suisse Normande