L’atelier du Printemps Allassac

L'atelier du Printemps Epicerie du Saillant Allassac 2026-04-11

L’atelier du Printemps Allassac samedi 11 avril 2026.

L’atelier du Printemps

Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Acupression, plantes et remèdes naturels pour soulager les allergies saisonnières.
Animé par Emmanuel Dufraisse et Hermy Reinders.

A l’épicerie du Saillant   .

Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 76 26 66 

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English : L’atelier du Printemps

L’événement L’atelier du Printemps Allassac a été mis à jour le 2026-03-27 par Brive Tourisme

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