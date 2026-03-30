L’atelier du Printemps Allassac
L’atelier du Printemps Allassac samedi 11 avril 2026.
L’atelier du Printemps
Epicerie du Saillant Allassac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Acupression, plantes et remèdes naturels pour soulager les allergies saisonnières.
Animé par Emmanuel Dufraisse et Hermy Reinders.
A l’épicerie du Saillant .
Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 76 26 66
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English : L’atelier du Printemps
L’événement L’atelier du Printemps Allassac a été mis à jour le 2026-03-27 par Brive Tourisme
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