« L’Atelier du récital », Médiathèque François Mitterrand, Bassens

« L’Atelier du récital » Vendredi 13 février, 15h00 Médiathèque François Mitterrand Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-13T15:00:00+01:00 – 2026-02-13T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-13T15:00:00+01:00 – 2026-02-13T16:30:00+01:00

Premières rencontres, coups de foudre, rendez-vous manqués, mais aussi attentes, espoirs, tourments, manque et joies : un périple amoureux à travers le répertoire du lied et de la mélodie, en compagnie de Franz Schubert, Robert Schumann, Gabriel Fauré, Charlotte Sohy, et bien d’autres.

inscription et réservation en ligne

+ d’infos

05 57 80 81 78

mediatheque@ville-bassens.fr

ou

Site de L’Opéra National de Bordeaux

