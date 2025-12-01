L’atelier du rémouleur Spéciale Noël

Thanvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-18 16:00:00

fin : 2025-12-18 18:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Cette année, offrez un cadeau qui fait la différence !

Pour Noël, choisissez une présent qui allie savoir-faire, élégance et praticité. L’atelier du Rémouleur vous propose une sélection unique de couteaux et ciseaux, parfaits pour les passionnés de cuisine et les amoureux des beaux objets.

Des marques d’exception à offrir, découvrez des couteaux qui allient tradition, performance et design

Opinel L’élégance intemporelle du savoir-faire Français.

Déglon Précision professionnelle pour cuisiniers exigeants.

Kai L’excellence japonaise pour des découpes impeccables.

Victorinox Robustesse suisse, idéale pour le travail de la viande.

Lonjacraft Qualité et innovation, pour une expérience de coupe incomparable.

Cygocraft Artisanat local, alliant modernité et tradition.

Pour les passionnés de couture, nos ciseaux sont des compagnons fidèles pour tous les projets créatifs. Offrez des outils de précision qui dureront toute une vie. Un cadeaux qui traverse le temps.

Un couteau ou des ciseaux bien choisis, c’est plus qu’un simple outil.

C’est un objet du quotidien, chargé de souvenirs et de moments à partagés en famille ou entre amis. .

Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est kurzunguet@gmail.com

English :

L’événement L’atelier du rémouleur Spéciale Noël Thanvillé a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé