L’atelier du sabot Atelier du sabot Fougerolles-du-Plessis

L’atelier du sabot 20 et 21 septembre Atelier du sabot Mayenne

Plan d’accès sur place avec les 7 lieux à visiter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

C’est vers 1860 que Basile Boisbunon a créé la saboterie familiale. C’est son fils, prénommé aussi Basile, qui a assuré la continuité jusqu’à son décès. Sa femme Augustine assura seule, de très nombreuses années pour retransmettre à son fils Paul, qui a fabriqué des sabots de 1930 à 1993. Cet atelier est resté dans son aspect jusqu’à la reprise par Paul Boisbunon, très rapidement la machine a remplacé le travail manuel, ce qui a permis de passer à 10 paires par heure, bien qu’il reste beaucoup de travail de finition à faire à la main. Vous y découvrez tous les outils correspondant à ces taches. On peut également se rendre à pied à l’église de l’Immaculée Conception, à l’ancien lavoir et au parc de la Mairie

Atelier du sabot Rue des châteaux, 53190 Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire Atelier de sabotier du début du XXe siècle qui a conservé ses machines et ses outils

Au début du 20 siècle, cet atelier portait le nom de « fabrique de sabots ». Jusqu’en 1930 les sabots y ont été élaborés à la main, de très nombreux ouvriers y travaillaient

Pascal CHEVALIER