L’atelier du samedi Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

PROGRAMME

– Samedi 13 décembre à 15h | à partir de 5 ans – Atelier créatifs : confection de décorations de noël Sur inscription

Durée : 1h30

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse

Un samedi par mois, nous t’invitons à un atelier créatif.

Le samedi 13 décembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T15:00:00+02:00_2025-12-13T16:30:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/