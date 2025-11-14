L’Atelier du Sourcil, la Soirée Privilège Le Mans

L’Atelier du Sourcil, la Soirée Privilège

Soirée Privilège, rencontre, conseils, découverte

L’Atelier du Sourcil Le Mans fête ses 5 ans et invite les Mancelles à une Soirée Privilège Beauté exceptionnelle

Le vendredi 14 novembre 2025, de 18h30 à 21h

L’Atelier du Sourcil 31 avenue François Mitterrand, Le Mans

5 ans de beauté locale et de savoir-faire à la française

Depuis cinq ans, L’Atelier du Sourcil du Mans sublime le regard et révèle la beauté naturelle des Mancelles. Véritable écrin dédié à l’esthétique du regard, l’institut a su s’imposer comme une adresse incontournable, alliant expertise, élégance et accueil personnalisé.

Pour célébrer cet anniversaire et remercier sa clientèle fidèle, l’équipe organise sa première “Soirée Privilège Beauté”, un événement exclusif ouvert à toutes celles qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la maison dans une ambiance élégante et conviviale.

Le 14 novembre, de 18h30 à 21h, les esthéticiennes de l’Atelier proposeront une immersion dans l’univers des marques phares de la beauté haut de gamme

• IOMA Paris, l’expertise du soin sur mesure,

• Wonderskin, le maquillage innovant venu de New York,

• et la collection maquillage signée L’Atelier du Sourcil.

Les invitées pourront assister à des démonstrations, découvrir l’appareil d’analyse de peau I-Diag, échanger avec les professionnelles et profiter d’offres exclusives réservées à cette soirée.

Durant cet événement, les participantes pourront bénéficier de remises exceptionnelles

• -25 % sur la marque IOMA Paris

• -15 % sur Wonderskin et le maquillage de l’Atelier du Sourcil

• -10 % sur l’achat de bons cadeaux beauté

• -10 % sur toute réservation de prestation effectuée sur place

Une occasion parfaite pour (se) faire plaisir avant les fêtes dans une ambiance conviviale et raffinée.

À propos de L’Atelier du Sourcil

Fondée en 2006, L’Atelier du Sourcil est la première enseigne européenne dédiée à la beauté du regard. Avec plus de 120 adresses en France et à l’international, elle s’appuie sur un savoir-faire français unique en matière de restructuration, pigmentation et maquillage du regard.

L’adresse mancelle, ouverte depuis 5 ans, incarne cette philosophie avec raffinement un lieu où l’on cultive la beauté naturelle, l’exigence du geste et la proximité avec chaque cliente. .

